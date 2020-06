Jeremias Rodriguez ce l'ha davvero con Stefano De Martino? Il retroscena sulle parole dell'ex gieffino postate sui social

Da qualche giorno a questa parte, Jeremias Rodriguez è foriero di numerose frecciatine sui social. Seppur non menzionando nessun destinatario per nome, in molti pensano tuttavia che le sue stilettate abbiano un mirino ben preciso. Si tratterebbe niente meno che di Stefano De Martino, in merito al quale l’ex naufrago avrebbe espresso delle frasi enigmatiche nel momento in cui è stata resa ufficiale la crisi con Belen. Al momento, peraltro, l’argentino non ha in ballo nessuna relazione, pertanto il bersaglio delle sue invettive sembra essere proprio il danzatore partenopeo. Ma cosa ha dunque detto Jeremias nei confronti di suo cognato?

Jeremias vicino alla sorella Belen

Sulla crisi che ha investito Belen e Stefano in queste ultime settimane si rincorrono i retroscena più svariati. A mettere ulteriore brace sul fuoco ci ha pensato peraltro proprio il fratello della showgirl argentina, finito nelle scorse ore direttamente al centro del gossip.

“Per amare devi sapere che avere non è amore”, ha difatti scritto l’ex gieffino nelle sue IG Stories. Anche se, come detto, De Martino non viene nominato direttamente, è tuttavia difficile credere che tale frase non sia rivolta proprio a lui.





Jeremias dovrebbe peraltro conoscere molto bene le motivazioni che avrebbero portato la sorella e il cognato ad allontanarsi. Negli ultimi giorni, i due fratelli Rodriguez hanno del resto passato molto tempo insieme. In una delle loro ultime uscite, la presentatrice ha anche incontrato il suo ex Andrea Iannone in un ristorante milanese.