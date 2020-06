Anche Luis Ciano si è scagliato contro la coppia formata da Nicola Vivarelli e Gemma Galgani a Uomini e Donne.

Dopo Giorgio Manetti e Tina Cipollari (che ha lasciato largamente intendere di essere contraria alla relazione) anche Juan Luis Ciano è intervenuto su Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, aspramente criticati per la poca credibilità della loro storia.

Nicola e Gemma: le parole di Juan Luis

In tanti non hanno affatto gradito il fatto che il 26enne ufficiale della marina, Nicola Vivarelli, fosse sinceramente interessato alla dama over 70enne Gemma Galgani, da lui corteggiata a Uomini e Donne. Sulla questione è intervenuto via social anche Juan Luis Ciano, che a sua volta è stato corteggiatore della Galgani nel dating show di Maria De Filippi. Juan Luis ha fatto intendere cosa penserebbe di Nicola e Gemma tra i commenti al suo post con una foto del figlio, e che un utente aveva commentato scrivendo: “Non mandarlo a Uomini e Donne. Che c’è Gemma ancora in circolazione. Adesso è passata ai ragazzi. Che vergogna. ma non ha una dignità quella donna?”, Juan Luis ha risposto senza pensarci due volte: “No, non ce l’ha”.





Come lui anche l’altro ex famoso di Gemma, Giorgio Manetti, si era espresso sulla vicenda affermando che, a suo avviso, entrambi stessero prendendo in giro il pubblico e che se Gemma non fosse riuscita a trovare l’amore a Uomini e Donne dopo tanti anni probabilmente non lo avrebbe trovato neanche fuori.

A quanto pare i dubbi sulla sincerità di Nicola sono molti, e anche alcune ex fidanzate del corteggiatore hanno gettato pesanti ombre sul suo ingresso al dating show.