Morgan di nuovo contro Asia Argento: il musicista ha rivelato alcuni retroscena sulle loto liti all'interno della sua autobiografia.

Nella sua autobiografia Morgan ha svelato alcuni oscuri retroscena riguardanti il suo rapporto con l’ex compagna e famosa attrice Asia Argento. Il rapporto tra i due è naufragato nel peggiore dei modi e questa volta il cantante ha lanciato nuove pesanti accuse sulla madre di sua figlia Anna Lou.

Morgan contro Asia Argento

Nel suo libro autobiografico Essere Morgan, La casa gialla l’ex leader dei Bluvertigo, Morgan, è tornato a scagliarsi contro la sua ex, Asia Argento. Il musicista ha confessato che la figlia di Dario Argento lo avrebbe picchiato nel sonno e che gli avrebbe fatto “la guerra”. Morgan ha anche asserito che non ci sarebbe da stupirsi dunque del fatto che lui si sia allontanato dalla donna, e che a causa sua sarebbe stato un “padre assente” con la loro figlia, Anna Lou (la prima, Morgan ha altre due figlie avute da Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo, da cui pure si è separato).





Proprio di recente Morgan ha confessato di aver rotto anche con Alessandra Cataldo, la compagna a cui era legato da oltre un anno e che a marzo gli ha dato la sua terza figlia, Maria Eco. Il musicista non ha spiegato i motivi dietro alla rottura, ma ha dichiarato che si sarebbero lasciati prima che lei partorisse la bambina. Asia Argento ha più vuole definito (come del resto anche Jessica Mazzoli) Morgan come un “padre assente” e ha intentato contro di lui una causa legale per il mancato versamento degli assegni di mantenimento (causa che è costata al cantante lo sfratto dalla fantomatica “casa gialla” di Monza). L’attrice replicherà anche questa volta alle affermazioni fatte da Morgan?