Serena Enardu ha duramente commentato sui social i programmi condotti da Barbara D’Urso: le parole dell'ex gieffina

Serena Enardu è stata senza dubbio una delle protagoniste di punta del Grande Fratello Vip 4. Apprezzata e contestata allo stesso tempo, nella casa più spiata d’Italia era entrata per riconquistare Pago, dopo la tragica rottura avvenuta l’estate scorsa a Temptation Island. Se la coppia sembrava aver dunque ritrovato la serenità, qualche settimana fa è tuttavia di nuovo scoppiata. I due si sono infatti lasciati, come annunciato dalla stessa Serena in un post su Instagram.

Pago e Serena continuano dunque con le loro vite da separati, sostenuti entrambi dal reciproco affetto dei fan. Proprio con questi ultimi, l’ex tronista ha deciso di condividere una diretta, dove ha chiacchierato del più e del meno rispondendo a diverse domande e curiosità. Tra le tante cose, la Enardu ha anche parlato di Barbara D’Urso, esprimendo un parere del tutto personale che non è passato inosservato.

Serena Enardu: parere sulla D’Urso

Abbiamo sicuramente imparato a conoscere Serena Enardu come una persona che ha paure di dire come la pensa. In ogni sua esperienza televisiva ha infatti sempre dimostrato di essere una donna determinata e senza peli sulla lingua, confermandolo peraltro nella diretta social di poco fa. In compagnia dei suoi numerosi ammiratori, l’ex tronista, come detto, si è concessa una lunga chiacchierata, dove ha confermato la rottura con Pago.





Tra gli argomenti della diretta è però spuntata anche una domanda su Barbara D’Urso. “Come mai non ti ha chiamato la D’Urso?”, è stata di fatto la domanda di un follower. La replica di Serena non si è dunque fatta attendere: “La mia agenzia sa che io dalla D’Urso non ci metterò mai piede. Non so neanche se mi hanno invitato oppure no, ma una cosa è certa: lì dentro non ci metterei mai piede”.