Pago è tornato a sorridere a pochi giorni dalla rottura con Serena Enardu: l'annuncio a sorpresa del cantante sui social

Sono passati solo pochi giorni dalla notizia che decretava nuovamente la fine della storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. Eppure il cantautore sardo pare aver già ritrovato la felicità, come dimostra uno dei suoi ultimi post apparsi su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha difatti dato ai suoi fan uno splendido annuncio a sorpresa, che ha riempito di gioia il cuore di tutti i suoi numerosi ammiratori.

Pago sorride felice sui social

In concomitanza alla rottura con Serena, Pago è stato al centro dell’attenzione mediatica anche per via dell’uscita del suo nuovo singolo, dal titolo Tu lo sai. Pare ad ogni modo che le sorprese per il cantante non siano finite qui, visto che lui stesso ha voluto dare uno splendido annuncio ai suoi sostenitori. Non sappiamo ancora di cosa si tratti con esattezza, ma le incredibili parole a corredo della sua ultima immagine sui social farebbero pensare a qualcosa di completamente nuovo e bello.

Con una splendida foto dove sorride di cuore, Pago ha dunque ridato un grande slancio alla sua vita, pronto a ricevere tutto quello che di splendido essa ha da offrirgli per il futuro.