Elga Enardu ha deciso di raccontare come sta la sorella gemella Serena dopo l'addio a Pago: le parole della donna sull'ex gieffina

Nei giorni scorsi ha fatto parecchio chiacchierare la nuova rottura tra Serena Enardu e Pago. L’ex tronista ha infatti parlato sui social di liti e del relativo allontanamento, mentre il cantante ha addirittura accennato a “qualcosa di grave” successo nella coppia. Ad ogni modo, l’artista sardo ha preferito non entrare nei particolari, lasciando un alone di mistero sulle vere cause che hanno portato al naufragio della relazione.

Le parole di Pacifico hanno tuttavia smosso una dura reazione da parte di Serena, che senza troppi giri di parole ha fatto cenno a “mezzucci” usati dall’ex per autopromuovere il suo nuovo singolo. Ecco dunque che ora, a intricare ancor di più la già delicata faccenda, ha deciso di intervenire Elga, sorella gemella dell’ex protagonista di Uomini e Donne.

Elga Enardu parla di Serena

Le due gemelle hanno da sempre un rapporto simbiotico. Così nelle scorse ore Elga ha risposto ad alcune domande dei fan su Instangram, che le chiedevano come sta Serena dopo la fine della tormentata storia d’amore. “Lei sta esattamente come la vedete. […] Avrà naturalmente dei momenti di malinconia e rabbia, però sta bene”. Le dichiarazioni della donna lasciano dunque pensare che l’ex tronista non stia poi così male, anche se certamente non starà passando il periodo più felice della sua vita.



Dal canto suo Pago, in una recente intervista, ha precisato: “È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei”. Come detto, al momento non è dato sapere cosa sia realmente accaduto di così deleterio da portare la coppia a questa drastica decisione.