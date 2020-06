Alessio Orsingher è un giornalista e noto volto tv, e dal 2017 è anche il marito del celebre conduttore Pierluigi Diaco.

Pierluigi Diaco è legato da tempo al giornalista Alessio Orsingher, suo compagno di vita diventato nel 2017 suo marito. Originario di Massa Orsingher si è laureato in Scienze Giuridiche a Pisa e a seguire si è trasferito a Milano, dove ha iniziato la sua carriera come giornalista.

Alessio Orsingher chi è

Classe 1986, Alessio Orsingher è il marito del conduttore Pierluigi Diaco. I due hanno deciso di unirsi in matrimonio nel 2017, dopo anni d’amore. Diaco ha detto di essere stato influenzato dalla generosità di suo marito e di avere con lui un rapporto speciale.





“In Alessio ho trovato un complice, un ragazzo buono e per bene. La sua generosità mi ha contagiato, ho capito che nella vita l’amore si misura nella capacità di non starsi davanti ma di lato, al fianco. Spero di poter stringere la mano di Alessio fino alla fine”, ha affermato. I due hanno sempre preferito mantenere un velo di riserbo sulla propria vita privata, ma a quanto pare entrambi sarebbero molto innamorati.

Orsingher in passato ha lavorato ad alcune trasmissioni tv piuttosto note, come Servizio Pubblico (di Michele Santoro) e Tagadà, dove ha lavorato nel 2015 affiancando la conduttrice Tiziana Panella.

In passato Diaco ha rivelato di non aver vissuto la propria vita privata alla luce del sole e che questo lo avrebbe fatto soffrire: “Non credo che la sessualità sia una patente di identità, penso sia un dettaglio della personalità di ognuno di noi. Per me è stato molto difficile poter vivere alla luce del sole questo sentimento”, ha rivelato il conduttore.