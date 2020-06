Giovanna Botteri sarebbe contesa in Rai, e secondo indiscrezioni la giornalista potrebbe essere presto al timone di un nuovo programma.

Giovanna Botteri, giornalista e corrispondente Rai da Pechino, sarebbe contesa da due reti Rai per la conduzione di un nuovo format televisivo che si collocherebbe nello spazio della seconda serata.

Giovanna Botteri: nuovo programma in vista?

Stando a indiscrezioni Giovanna Botteri sarebbe attualmente contesa tra Rai1 e Rai3. Il direttore Rai Stefano Coletta vorrebbe la conduttrice al timone di un nuovo programma che potrebbe andare in onda in seconda serata, ma storicamente il volto della Botteri appartiene a Rai3 e a quanto pare anche Franco Di Mare non sarebbe intenzionato a rinunciare alla giornalista.





Durante il lock down per l’emergenza Coronavirus Botteri è finita al centro delle cronache per un servizio realizzato da Striscia la Notizia dove si ironizzava sul suo look e sulla sua messa in piega. La giornalista aveva risposto pubblicamente affermando di non essersela presa per la satira fatta dal programma. In tanti via social l’avevano comunque difesa, affermando che una giornalista competente e che sappia fare bene il suo lavoro non dovrebbe essere assolutamente criticata o giudicata per il suo aspetto esteriore.

Sempre secondo indiscrezioni proprio l’affetto e l’ammirazione dimostrato da tanti nei confronti della giornalista avrebbero fatto pensare subito a lei per il nuovo show Rai in cantiere, e ancora non è chiaro se accettando la proposta la giornalista possa rientrare in Italia abbandonando il suo ruolo di corrispondente a Pechino. Per conoscere ulteriori sviluppi è necessario attendere, e al momento in Rai sulla questione vige il massimo riserbo.