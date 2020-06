Ida Platano ha detto la sua in merito alla differenza d'età tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Uomini e Donne.

Ida Platano, che a Uomini e Donne è diventata grande amica di Gemma Galgani, ha espresso il suo parere sulla relazione sbocciata nel dating show tra la dama torinese e il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, di soli 26 anni.

Ida Platano su Gemma e Sirius

In molti hanno criticato fin dall’inizio la “storia” tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, reputando il cavaliere esageratamente giovane per la dama del trono over, diventata ormai una delle protagoniste assolute a Uomini e Donne (dove, dopo ben 11 anni, non avrebbe ancora trovato l’amore).

L’unica ad aver spezzato una lancia a favore dell’insolita “coppia” è stata Ida Platano, che ha affermato che per lei non sarebbe un problema la differenza d’età tra i due. Ida ha dichiarato che l’importante è il sentimento con cui si fanno le cose, e che l’età non sarebbe altro che un preconcetto. La dama ha anche affermato però che per esprimere un giudizio su Nicola dovrebbe conoscerlo meglio, e che solo così potrebbe fidarsi del cavaliere.





Del resto i dubbi sul giovane ufficiale della marina che è entrato a Uomini e Donne col soprannome di Sirius sono molti: secondo alcune ex fidanzate starebbe solo cercando di ottenere visibilità e inoltre, secondo una recente indiscrezione, Nicola si sarebbe messo d’accordo con sua madre e una sua presunta fidanzata proprio per sedurre Gemma e ottenere visibilità (un po’ come fece Sara Affi Fella, sollevando uno scandalo all’interno del programma). Le voci sul corteggiatore saranno vere?