Dopo Uomini e Donne e il Gf Vip, Sossio Aruta vorrebbe ora partecipare a un altro programma televisivo: le ultime dichiarazioni dell'ex calciatore

Abbiamo imparato a conoscere Sossio Aruta dapprima nel parterre senior di Uomini e Donne, dove ha incontrato l’amore della sua vita Ursula Bennardo. La donna è di fatto riuscita a conquistare il suo cuore nonostante le molte difficoltà, tanto che alla fine sono ora una famiglia felice anche grazie all’arrivo della piccola Bianca.





Sossio ha successivamente partecipato anche a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip 4, facendo parecchio parlare di sé soprattuto per via degli scontri con alcuni coinquilini, come Antonio Zequila e Teresanna Pugliese.

Adesso, tuttavia, pare che l’ex calciatore sia più che pronto a prendere parte a un altro programma. La confessione è giunta dal diretto interessato nel corso di una recente intervista, dove appunto si è auto-candidato all’Isola dei Famosi. Sossio ha rivelato che partecipare al reality della sopravvivenza è stato per lui “un pallino da sempre”: chissà se riuscirà a coronare anche questo sogno?