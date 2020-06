Alberto Urso ha riabbracciato sua madre dopo la lunga attesa dovuta all'emergenza Coronavirus. I due sono straordinariamente somiglianti.

Dopo la quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus Alberto Urso ha potuto finalmente rivedere sua madre, e ha mostrato ai fan una foto che li ritrae insieme. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra il cantante e la donna.

Alberto Urso e la madre: la foto

“Finalmente riusciamo ad abbracciarci, ti voglio bene”, ha scritto Alberto Urso in una foto che lo ritrae insieme a sua madre. Il giovane cantante è stato lontano dalla donna per via dell’emergenza Coronavirus, e ora che il lock down è finito ha potuto finalmente riabbracciare la donna.

La loro foto insieme sui social ha intenerito i fan, molti dei quali non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza del cantante con sua madre per via del taglio degli occhi e della bocca.

Nei giorni scorsi il cantante – così come molte altre celebrities del mondo dello spettacolo – ha aderito via social alla “protesta” per la morte di George Floyd, che negli Stati Uniti ha scatenato manifestazioni e cortei.

In tanti hanno lodato il suo messaggio contro il razzismo e la discriminazione, e hanno lodato come sempre le qualità del giovane ex talento di Amici. Quest’anno Alberto Urso è stato tra i concorrenti di Sanremo 2020, a cui è riuscito a conquistare il secondo post con la sua canzone Il sole dell’Est (dedicata alla nonna scomparsa e a cui era molto legato).