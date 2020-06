Amadeus se l'è vista brutta ai Soliti Ignoti su Rai Uno: l'imitazione del premier Conte che ha sconvolto presentatore e autori

Con l’allentamento delle restrizioni da Coronavirus, anche i Soliti Ignoti è tornato in onda nella fascia preserale di Rai Uno con nuove puntate. Il game show condotto da Amadeus era rimasto in stop forzato per oltre due mesi, sostituito dalle repliche delle passate edizioni. Era stato del resto lo stesso professionista a decidere il blocco delle registrazioni insieme ai vertici di Viale Mazzini, considerato che i partecipanti devono arrivare dalle varie regioni della Penisola.

Amadeus suda freddo

Da qualche settimana, ad ogni modo, i telespettatori hanno di nuovo il piacere di vedere puntate inedite dello show, tuttavia con una grossa novità. I concorrenti in gara sono infatti dei personaggi dello spettacolo nostrano, chiamati a individuare le professioni degli “ignoti” per poi devolvere la vincita della puntata in beneficenza. Proprio uno dei vip presenti in una delle ultime puntate ha però fatto qualcosa che ha letteralmente smosso casa Rai.

Di cosa si tratta?





Nella puntata di mercoledì 3 giugno dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, Amadeus ha accolto in studio l’attore Neri Marcorè. Quest’ultimo, nel corso della sua ospitata, ha fatto diverse imitazioni, tra cui anche quella del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Calatosi perfettamente nella parte con uno sguardo sornione e la voce dall’evidente accento pugliese, ha dunque imitato il premier. La performance impeccabile dell’artista marchigiano è stata talmente calzante da far però sudare freddo Amadeus nonché gli autori del game show di Rai Uno.

Ad ogni modo Marcorè si è confermato un bravo nonché abile professionista, suscitando l’ammirazione di tutti i fan del programma.