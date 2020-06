Black Lives Matter: Lady Gaga dona il suo account

Anche Lady Gaga ha aderito a Black Lives Matter e ha deciso di mettere i suoi profili social a disposizione di alcune associazioni.

Dopo la morte di george Floyd e le violente proteste che hanno interessato gli Stati Uniti proprio a seguito della tragica vicenda Lady Gaga – che ha lanciato un invettiva contro il presidente Trump – ha fatto un inaspettato annuncio ai suoi fan.

Lady Gaga dona il suo profilo social

Lady Gaga ha deciso di abbracciare in pieno la causa del movimento Black Lives Matter e via social ha annunciato che affiderà i suoi profili alle associazioni legate alla protesta per permettere loro di raccontarsi e spiegare al meglio i loro ideali. “A partire da domani, consegnerò il mio account Instagram a tutte le organizzazioni a cui ho recentemente donato con lo scopo di amplificare le loro importanti voci”, ha scritto la popstar, che oggi su Instagram è una delle donne più seguite al mondo.





Nei giorni scorsi Lady Gaga aveva inoltre rivelato di essere fortemente contraria rispetto all’operato del presidente Donald Trump, che aveva definito “stupido” e “fallito”. Come lei si sono uniti al coro di protesta e ai numerosi appelli anche Julia Roberts, George Clooney e molte altre celebrità.