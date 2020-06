Clizia Incorvaia ha voluto lasciare un messaggio all'ex marito Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni: le parole dell'ex gieffina

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate ma anche più apprezzate del momento. Come sappiamo, i due bellissimi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 4 e dopo un lungo corteggiamento si sono lasciati travolgere dalla passione. L’idillio è però durato ben poco, visto che l’influencer è stata espulsa anzitempo dal reality a causa di una spiacevole squalifica per delle frasi decisamente poco corrette.

L’amore fra loro non si è tuttavia affievolito, tanto che il giovane, appena avuta la possibilità, ha subito raggiunto la bella Clizia nella sua Sicilia.

Proprio lei, in una recente intervista, ha voluto parlare della loro romanticissima storia d’amore appena nata. Ma tra le sue parole è anche spuntato un messaggio speciale per Francesco Sarcina, suo ex marito nonché padre della loro bambina. Cos’avrà dunque detto di particolare la seducente Incorvaia?

Clizia Incorvaia: le parole per l’ex

Rinnovando la speranza che Paolo Ciavarro rappresenti il suo amore definitivo, Clizia Incorvaia ha dunque inviato un messaggio speciale al suo ex marito. Lo ha fatto in particolare parlando del suo desiderio di famiglia, che sarà sempre comunque allargata, visto che il cantante sarà sempre presente nella vita della loro bambina.





“Auguro tanto amore al papà della bambina”: queste sono dunque state le importanti le parole di Clizia rivolte a Sarcina. “Gli auguro di trovare una bellissima storia d’amore come la mia, mi piacerebbe tanto”, ha poi concluso. Il loro sembra dunque un rapporto rappacificatosi, soprattutto per il bene della piccola.