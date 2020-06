Mara Venier torna alla conduzione di Domenica In dopo il brutto incidente al piede.

Mara Venier non si arrende mai. Mai come in questo momento stringe i denti e torna in onda. Domenica prossima, 7 giugno 2020, sarà quindi regolarmente in onda, al timone di Domenica In. Non si è fatta fermante nemmeno dalla frattura al piede.

Ad annunciare questa anteprima è stato l’amico Pierluigi Diaco, ad Io e Te. Ricordiamo che la conduttrice veneta, nel corso della scorsa puntata di Domenica In, era andata in onda con un piede fasciato casa di un infortunio. Solo una volta finita la puntata era andata in ospedale per effettuare i dovuti controlli medici. Doveva essere ospite proprio dal giornalista Diaco lunedì scorso ma non è potuta essere presente. I medici hanno dato l’ok.

La zia Mara, quindi, domenica prossima, tornerà ancora in onda con il programma più seguito della domenica pomeriggio. “Mi hanno dato l’ok per domenica quindi sarò in onda con Domenica In”. Queste le parole della Venier.

Mara Venier torna a Domenica In

La conduttrice veneziana non è nuova a questo genere di incidenti. Già varie volte era andata in onda con i piedi fasciati. Mara, qualche giorno prima dell’ultima puntata di Domenica In, era caduta dalle scale nella sua abitazione.

Oltre alla frattura al piede la conduttrice ha spiegato di aver battuto la testa in modo violento. Ci sono stati momenti di grande agitazione e panico. Fortunatamente, però, tutto è rientrato e Mara è pronta a tornare più forte e agguerrita di prima. La tac non ha evidenziato alcun trauma alla testa. Al piede sinistro invece è risultata una leggera frattura. Durante questa settimana, quindi, Mara è stata in pieno riposo. Ovviamente, Pierluigi Diaco è stato molto felice di dare questa bella notizia.

Il giornalista ha rivelato che si è preoccupato, in questi giorni, delle condizioni di salute della amica.

Maurizio Costanzo su Mara Venier

Pierluigi Diaco, alla guida del programma del pomeriggio settimanale di Rai 1, Io e Te, stava intervistando Maurizio Costanzo, quando ha dato la notizia. La Venier, ricordiamo, è sempre stata molto vicina sia a Maurizio che alla moglie Maria De Filippi. Proprio grazie alla conduttrice Mediaset, per la veneziana è iniziato un periodo di forte rinascita a livello lavorativo e personale.

Non ci resta che aspettare la prossima puntata di Domenica In. Quasi sicuramente la stessa conduttrice avrà modo di dirci qualcosa in più sulle sue condizioni di salute.