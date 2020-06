Michelle Hunziker ha deciso di replicare in diretta tv alla supposizione di Jonathan Kashanian relativa alla sua quarta gravidanza

Stanno prendendo sempre più piede i rumors secondo i quali Michelle Hunziker sarebbe incinta per la quarta volta. A far esplodere il gossip è stato per la precisione Jonathan Kashanian all’interno della sua rubrica a Detto Fatto su Rai Due, dove ha spifferato che fonti vicine alla svizzera avrebbero confermato la cosa.

Ecco dunque che ora sulla questione ha deciso di intervenire la diretta interessata, scegliendo sempre il mezzo televisivo. Nella puntata di Striscia la Notizia del 4 giugno 2020, la solare showgirl ha infatti commentato la notizia della sua eventuale gravidanza, rispondendo alle chiacchiere della cronaca rosa che a cadenza regolare la vedrebbero in dolce attesa.

Michelle parla della quarta gravidanza

Michelle Hunziker sta dunque nascondendo un dolce segreto? La domanda è stata ironicamente posta direttamente a lei dal compare Gerry Scotti durante il tg satirico di Canale 5. “Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo! Già dicevano – penso dalla Guaccero – che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”: così ha risposto la moglie di Tomaso Trussardi sempre con il sorriso sulle labbra.





La sua è dunque stata una smentita a tutti gli effetti. Ciò non toglie, ad ogni modo, che in futuro la bella Michelle potrebbe anche dare alla luce un altro bebè, magari questa volta un maschietto.

Lei stessa, del resto, in una recente intervista aveva dichiarato di non prendere precauzioni di sorta. “Lascio fare alla natura”, aveva spiegato, tenendo dunque aperta la porta a ogni eventualità.