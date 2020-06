Fabrizio Corona ha deciso di intervenire a Live - Non è la D'Urso con un videomessaggio: per lui il rischio di altri 9 mesi di carcere

Nel corso dell’ultima puntata di Live, Barbara D’Urso è tornata a occuparsi del caso di Fabrizio Corona. Dopo le vicende della sua ex moglie Nina Moric con Luigi Favoloso, la partenopea ha infatti parlato della prossima udienza dell’ex re dei paparazzi.

Ricordiamo che al momento Corona si trova agli arresti domiciliari, dovendo ancora scontare 2 mesi e mezzo di pena. Stando a quanto dichiarato dall’avvocato del vip, l’ex fotografo dovrà rispondere di alcune “pazzie” fatto lo scorso autunno in tv. Nella nuova udienza si deciderà pertanto se il 46enne sarà chiamato a scontare ulteriori 9 mesi di pena, oltre a quelli già passati in carcere.

Fabrizio Corona di nuovo a rischio

Nel contempo il figlio del giornalista Vittorio Corona ha però voluto anche lanciare un messaggio da Barbarella, con la quale ha fatto pace dopo una guerra durata anni. “Sono sereno, anche se questo è un momento particolare per la giustizia italiana. Voglio sperare che tutti gli italiani possano aver fede nella giustizia e che le cose vadano come devono andare, ossia che ciò è giusto mi possa essere concesso”. Così ha dunque precisato Fabrizio Corona nel videomessaggio mandato in diretta a Live – Non è la D’Urso.





In studio insieme alla Carmelita nazionale c’era anche la madre di Corona. La signora Gabriella ha confidato che il figlio è in cura da un terapeuta da qualche mese e che è migliorato molto nell’ultimo periodo.

Da anni l’ex fidanzato di Silvia Provvedi soffre di fatto di problematiche legate a una personalità borderline, peraltro ammessa con grande dignità e correttezza di pensiero dalla stessa mamma dell’ex paparazzo.