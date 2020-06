Giovanni Longobardi: “Sono stato con Cremaschi e Marconi”

Giovanni Longobardi ha svelato di aver avuto delle liaison con due donne famose del piccolo schermo.

Giovanni Longobardi di Uomini e Donne ha svelato che in passato avrebbe avuto due liaison piuttosto importanti con due noti volti tv, e inoltre ha rivelato un retroscena shock su una sua lite con Armando Incarnato che avrebbe quasi sfiorato la rissa.

Giovanni Longobardi: i retroscena

A Uomini e Donne il pubblico del dating show ha imparato a conoscere Giovanni Longobardi per il suo rapporto con Veronica Ursida, da lui definita una donna “semplice e senza pretese” con la quale avrebbe instaurato un buon rapporto. Il noto volto del dating show ne ha parlato proprio in rapporto a due sue famose ex, Laura Cremaschi e Carolina Marconi:



“A differenza loro, Veronica è una donna con un figlio di 12 anni, che ha delle responsabilità. È una persona semplice che si accontenta di poco e non ama il lusso. Tengo molto alla nostra relazione”, ha affermato.

Non si tratta dell’unico retroscena inaspettato che ha rivelato Giovanni Longobardi: l’ex volto di Uomini e Donne ha anche dichiarato che all’interno del programma sarebbe quasi arrivato alle mani con Armando Incarnato e che la scena della lite sarebbe stata tagliata.

Nell’ultima puntata Armando aveva offeso Veronica facendola piangere, e questo comportamento non sarebbe andato affatto giù a Giovanni, che avrebbe preso le difese della donna. A seguire Longobardi ha rivelato di essere pentito per le sue azioni:

“Non considero Armando un vero uomo. Un uomo che si rispetti, non fa piangere una donna, infierendo su di lei e raccontando, quasi nei dettagli, i particolari di un incontro avvenuto in un albergo”, ha dichiarato.