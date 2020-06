Giulia De Lellis contro i paparazzi: “Hanno violato una casa privata”

Giulia De Lellis si è scagliata contro i paparazzi entrati in una casa di un suo vicino per spiare lei e Andrea Damante.

Giulia De Lellis ha denunciato via social l’ennesima incursione dei paparazzi in una proprietà privata al fine di ottenere uno scoop su lei e l’amore ritrovato, Andrea Damante. La coppia sta trascorrendo una breve vacanza a Ponza e a quanto pare non avrebbero gradito il fatto di esser stati sorpresi dai fotografi.

Giulia De Lellis contro i paparazzi

Con un duro sfogo via social (corredato da alcuni scatti) Giulia De Lellis ha denunciato l’incursione di alcuni paparazzi in una proprietà privata adiacente a quella in cui si trovavano lei e Damante a Ponza.

“Cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia.. devo stare con l’ansia perenne. Vi sembra giusto? In CASA MIA, vi sembra corretto?”, ha scritto l’influencer che, da quando è tornata con l’ex fidanzato, sarebbe “perseguitata” dai fotografi e dalla curiosità generale. La coppia ha postato la prima foto social insieme durante la mini-vacanza a Ponza, e di recente hanno preso insieme un cane (il piccolo Tommaso Kowalski).

Ora che i due sembrano aver ritrovato la serenità c’è chi ipotizza che presto potrebbero convolare a nozze, e in effetti tutto sembra procedere a gonfie vele per i due dopo il ritorno di fiamma avvenuto in quarantena. Inizialmente c’è stato chi ha accusato i “Damellis” di essere tornati insieme solo per ottenere visibilità, ma ora che Giulia ha raggiunto Damante a Milano sembra che le “prove di convivenza” siano ufficialmente iniziate.

I due convoleranno davvero a nozze?