Roberto Poletti lascerà Unomattina per un possibile nuovo ruolo in Rai: lo vedremo a settembre a La vita in diretta?

Indiscrezioni e gossip sempre più consistenti continuano a emergere sui nuovi palinsesti di Rai Uno. Tra i protagonisti della prossima stagione ci sarà ancora Roberto Poletti? Il giornalista e conduttore veneto è molto probabile che lascerà Unomattina, come pure la collega Valentina Bisti.

Ma avrà un nuovo ruolo nella tv di Stato?

A quanto pare, Roberto Poletti potrebbe approdare a La vita in diretta, tuttavia non come presentatore ufficiale. Si parla infatti per lui di una mansione come inviato di punta, che racconterà l’Italia dopo il Coronavirus. Per avere in ogni caso l’ufficialità della notizia, al momento del tutto ipotetica, bisognerà attendere il prossimo mese di luglio. Solo allora, infatti, i dirigenti Rai presenteranno i palinsesti delle tre reti della tv nazionale

Roberto Poletti via da Unomattina

Nel mentre, in questi ultimi giorni un’altra indiscrezione sta facendo parecchio discutere nei corridoi di casa Rai. A quanto pare, Lorella Cuccarini non tornerà a La vita in diretta il prossimo autunno, lasciando le redini nelle mani di Alberto Matano, sulla linea dei predecessori Lamberto Sposini e Michele Cucuzza. La probabile scelta riferita alla showgirl non ha tuttavia convinto i telespettatori, al punto che su Change.org è stata aperta una petizione affinché la Cuccarini rimanga a La vita in diretta.





Va peraltro precisato come quest’anno la trasmissione pomeridiana sia riuscita in diverse occasioni a battere la concorrenza di Barbara D’Urso. Intanto, dopo l’addio di Poletti chi condurrà Unomattina a settembre? Nella lista dei candidati ci sono già Benedetta Rinaldi e Monica Giandotti: vedremo dunque chi la spunterà fra le due.