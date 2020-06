Stefano De Martino è stato paparazzato in barca senza la moglie Belen Rodriguez: dopo la crisi, la sua sarà un'estate da single?

Stefano De Martino è stato recentemente paparazzato in barca mentre si concedeva una giornata di relax. Il ballerino non era però insieme alla moglie Belen Rodriguez, con la quale pare sia scoppiata una nuova crisi di coppia. Con lui c’erano invece la sorella Adelaide e a un amico.

Il novello conduttore di Made in Sud si sta quindi godendo i primi momenti estivi nonostante i rumors relativi al suo matrimonio, sorpreso durante una gita al largo insieme all’adorata sorella.

Stefano De Martino: estate da solo?

Da sempre molto concentrato sul suo futuro professionale, Stefano De Martino non ha mai avuto il proposito di prestare attenzione al gossip. I pettegolezzi sulla relazione con la showgirl argentina non sono del resto mai stati da lui confermati, come nemmeno i presunti flirt vissuti nel periodo di separazione da Belen.

Anche adesso, pertanto, l’ex protagonista di Amici è determinato a non cedere, consapevole del fatto che finora la sua vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica. “Spero che le persone capiscano e mi perdonino se oggi, forse anche con l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”, ha dichiarato di recente proprio il partenopeo.

A onor del vero, era stata Belen a lanciare i primi indizi sulla crisi in corso col marito. In un video pubblicato pochi giorni fa sul suo profilo Instagram, la showgirl aveva infatti replicato alle presunti voci che la volevano di nuovo vicina all’ex fidanzato Andrea Iannone. In quell’occasione la sudamericana aveva per l’appunto deciso di fare chiarezza secondo il suo punto di vista. Aveva di fatto pubblicato una lunga clip dove rendeva noto di essere in un momento difficile della sua vita, aprendo la strada alle mille supposizioni.