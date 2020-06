Belen Rodriguez smentisce il presunto flirt con Mattia Ferrari e rivela la verità.

Quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una delle storie di gossip più discusse delle ultime settimane. In tanti hanno avanzato indiscrezioni e pettegolezzi sulla coppia. C’è chi ha ipotizzato anche che Belen avesse una nuova fiamma. La Rodriguez, infatti, è stata vista in compagnia di un misterioso ragazzo.

Stiamo parlando di Mattia Ferrari, un volto molto conosciuto nel campo del marketing. Il ragazzo, infatti, è diventato sempre più presente nella vita di Belen, tanto da comparire molte volte nelle sue story. Stanca dei pettegolezzi, Belen ci ha tenuto a precisare le verità. “Mattia è gay”. Così ha esordito su Instagram. Insomma, sembra che, almeno per il momento, Belen non sia interessata a nuove conoscenze amorose. Con molta probabilità, ha solamente voglia di ritrovare un po’ di armonia e serenità con le persone a lei più care.

Belen e Mattia Ferrari

Negli ultimi giorni non si parlava d’altro se non di questo presunto avvicinamento tra la Rodriguez e Ferrari. In modo molto ironico, Belen ha smentito tutto. A darle man forte ci ha pensato il suo piccolo Santiago che ha confermato le parole della mamma: “Si, proprio gay”. Belen ha poi continuato: “Sta truccando la Patty. È proprio carina”. Anche questa volta Santiago, con la sua solita spigliatezza che lo contraddistingue: “È brutta”.

Parole, queste, che fanno scattare un mezzo rimprovero da parte della argentina: “Non si dice amore. Mattia, niente, come make-up artist ti hanno bocciato”. Il gossip è quindi mentito. Mattia Ferrari non è nuovo al mondo dello spettacolo e, soprattutto, del web social.

Chi è Mattia Ferrari?

Ferrari, di origine veneziane, nonostante la sua giovane età, ha già avuto numerose esperienze nel campo della moda. È uno dei personaggi più influenti della moda e del web marketing. Ha collaborato con varie case di moda italiana e internazionali come Versace, Hm, Moschino e Chopard. Con Belen si sono conosciuti sul lavoro e da lì è nata una bella ed intensa amicizia. Intanto, la crisi con Stefano De Martino sembra essere più aperta che mai.

Non sappiamo ancora i reali motivi che hanno portato i due genitori di Santiago ad allontanarsi. Quello che è certo è che non è Mattia la causa. Stefano, per esempio, non ha voluto parlare della sua vita privata nel corso della sua ultima intervista rilasciata a Dipiù. Il ballerino, intanto, tornerà sul piccolo schermo il prossimo 15 giugno con una nuova edizione di Made In Sud.