Una foto di Andrea Iannone con una bellissima Vip farebbe pensare a una nuova liason del pilota dopo le delusioni di Belen e Giulia De Lellis

Dopo la grande delusione con Belen Rodriguez e la rottura con Giulia De Lellis, entrambe tornate con i propri ex, Andrea Iannone pareva stesse attraversando un brutto momento dal punto di vista sentimentale. Se qualche fan sperava di rivedere il pilota di nuovo insieme all’influencer romana, il cuore di quest’ultimo pare tuttavia essere tornato a battere.

Sembra infatti che Iannone stia frequentando una donna di grande fascino appartenente al mondo dello spettacolo. Ma di chi si tratta nello specifico?

Andrea Iannone di nuovo innamorato?

Voci di corridoio parlano dunque di una possibile vicinanza di Andrea Iannone con Cristina Buccino, modella e influencer calabrese molto seguita sui social. A quanto pare, tuttavia, proprio lei nelle ultime ore avrebbe smentito la notizia della chiacchierata relazione con il protagonista della Moto GP.

I fotografi, così come molti amanti del gossip, avevano pensato che tra loro fosse nato qualcosa per via di uno scatto particolare pubblicato su Instagram che li ritrae insieme.

La foto, in effetti, pare essere parecchio intima, raffigurando due persone in atteggiamenti piuttosto confidenziali. Per questo motivo, i più hanno ipotizzato che tra loro potesse esser nato qualcosa, che tuttavia forse per ora vogliono tenere solo per sé. Se l’amore tra Cristina e Andrea dovesse andare a buon fine, probabilmente lo comunicheranno ufficialmente i diretti interessati. Nel mentre, auguriamo a entrambi di aver trovato la felicità reciproca, nonostante il segreto faccia sobbollire la curiosità dei più maliziosi.