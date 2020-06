Dasha Dereviankina, la confessione sui chili persi dopo il parto

Dasha Dereviankina sfoggia un fisico da urlo a pochi giorni dal parto: la top model ha svelato come avrebbe fatto.

Dasha Dereviankina, bellissima modella sposata con Stefano Sala, è diventata madre per la prima volta e a pochi giorni dal parto ha mostrato via social il suo fisico praticamente perfetto. La modella ha svelato il segreto dei chili persi dopo il parto.

Dasha Dereviankina: i chili persi

Con i suoi occhi di ghiaccio, il suo fisico scultoreo e i lunghi capelli mori Dasha Dereviankina è considerata una delle modelle più affascinanti in circolazione, e in tanti seguono con curiosità la sua storia d’amore con il collega modello Stefano Sala. I due sono diventati genitori da pochi giorni del piccolo Damian, e la top model si è mostrata via social con un aspetto radioso.

In tanti le hanno chiesto quale fosse il segreto per il suo fisico praticamente perfetto a pochi giorni dal parto, e Dasha in persona ha risposto alle domande dei fan: “Ho preso pochi chili – ha confessato la modella via social – E la pancia è sparita subito dopo. Non mi sarei mai aspettato questo perché io di solito ingrasso molto facilmente”.

Insomma, non ci sarebbe nessuno segreto particolare dietro ai chili persi dopo il parto. Oggi la modella è più felice che mai e lei e Stefano Sala si stanno godendo l’arrivo del piccolo Damian (secondo figlio per il modello che ha già una figlia, Sofia, nata dalla sua relazione con Dayane Mello). La coppia ha dato l’annuncio della nascita del piccolo Damian via social.