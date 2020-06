Diletta Leotta ha smentito una delle notizie circolate all'indomani del furto da lei subito.

Nei giorni scorsi Diletta Leotta è stata vittima di un clamoroso furto: in casa sua si sono introdotti dei ladri che avrebbero prelevato contanti e cassaforte. Quando la notizia ha iniziato a circolare sembrava che alla conduttrice fossero stati rubati 150 mila euro (e svariati Rolex).

Lei stessa ha smentito la cifra via social.

Diletta Leotta smentisce la cifra del furto

Con un post ironico via social Diletta Leotta ha smentito il fatto che i ladri le avessero rubato 150 mila euro. “Nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi, non c’eravate. I ladri dovevate immortalare, ci saremmo divertiti tutti di più”, ha scritto la conduttrice lasciando dunque intendere che la cifra di cui i ladri sarebbero entrati in possesso non sarebbe quella scritta dai giornali.

Infine, con ironia, ha concluso con una frecciatina ironica verso i paparazzi (assenti al momento del furto, che si è svolto verso sera – quando la conduttrice era impegnata negli studi di Dazn per le riprese).





Dopo il furto Diletta Leotta ha ricevuto il tapiro di Striscia e ha descritto la vicenda come “Orribile”, affermando che non avrebbe augurato una cosa simile neanche al suo peggior nemico.

La conduttrice, sui social, ha continuato a mostrarsi sorridente ma si vocifera che presto traslocherà da Scardina proprio per la paura avuta dopo il furto. Oltre a questo sembra anche che al suo fianco sia sempre presente una guardia del corpo, e le indagini della polizia sul caso proseguono.