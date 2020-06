Gianmarco Onestini è intervenuto sulla lite che lo ha visto protagonista a Live-Non è la d'Urso insieme a Gennaro Lillio.

Gianmarco Onestini, protagonista di una lite con Gennaro Lillio nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso andata in onda domenica 31 maggio 2020, è ritornato sull’accaduto in un’intervista di Novella 2000. L’ex concorrente del Gran Hermano, versione spagnola del Grande Fratello, ha dichiarato che i toni accesi sono proseguiti anche a riflettori spenti dopo la puntata.

Lite tra Onestini e Lillio

Alla fine della trasmissione i due si sono infatti rivisti nei corridoi Mediaset con Gianmarco che, definendosi persona coerente, si è avvicinato a Gennaro per chieder un chiarimento. “Lui di botto mi ha gridato contro un ‘Vaffa’, era fuori di sé“, ha dichiarato Onestini. “Ma ci rendiamo conto a cosa siamo arrivati? Secondo voi è un modo civile di esprimersi?“, si è quindi chiesto.

Lo stesso ha poi provato a spiegare il motivo dell’astio provato da Lillio, ex concorrente di Pechino Express, nei suoi confronti.

I due si sono conosciuti nell’edizione 16 del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso e dopo la loro partecipazione non si sono né scritti né sentiti. “Solo che appena Gennaro ha iniziato a vedere l’ascesa in Spagna, soprattutto dopo che ho avuto successo in due importanti reality (ndr. Gran Hermano e El tiempo del descuento, che ha vinto), ha iniziato ad attaccarmi ripetutamente“, ha affermato.

A suo dire alla base dei suoi attacchi ci sarebbe quindi l’invidia per la fama da lui raggiunta in terra iberica.

Resta ora da attendere una replica di Gennaro a queste dichiarazioni.