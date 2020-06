Belen ha chiesto al papà e a Lollo quanti rapporti sessuali avessero avuto in quarantena, non mancando di lanciare una frecciatina a Stefano.

Dopo il suo primo servizio fotografico post quarantena, Belen ha dato vita ad un simpatico siparietto con il padre Gustavo Rodriguez e Lollo, il parrucchiere che fa parte della sua crew: durante il viaggio di ritorno ha chiesto a entrambi quanti rapporti avessero avuto durante la quarantena.

Le risposte hanno dato vita ad un clima goliardico e divertente.

Belen e i rapporti in quarantena

Il primo a rispondere è stato il giovane che, senza imbarazzo, ha risposto “quasi tutti i giorni“. Parole che hanno lasciato la showgirl stupita tanto che non ha potuto fare a meno di risparmiarsi una battuta sulla sua situazione sentimentale: “Dopo quanti anni di fidanzamento vi siete sposati? 24? Lo sai che divorzi subito, dopo?“.

Una domanda da cui traspare il suo risentimento per la presunta crisi con Stefano De Martino riguardo alla quale i due non hanno ancora parlato pubblicamente se non per brevi accenni. Un silenzio che potrebbe essere rotto dallo stesso ballerino napoletano che domenica 14 giugno 2020 sarà intervistato da Mara Venier a Domenica In.

Poi è toccato al padre che ha risposto senza indugi di aver avuto rapporti due volte alla settimana, specificando che quando era più giovane arrivava anche a tre.

Belen, nuovamente stupita, ha così proseguito nella sua particolare intervista rivolgendo altre domande al parrucchiere inerenti alla sua vita personale.

Non ha poi mancato di mostrare scatti e video dal backstage del servizio fotografico mostrando come sempre un fisico perfetto nonostante i due mesi di stop in casa.