Elettra Lamborghini ha svelato un suo piccolo segreto: la cantante fa rumore quando mastica e dovrebbe essere operata.

La nota e scatenata cantante bolognese Elettra Lamborghini in un video postato poche ore fa su una Instagram Story ha svelato un segreto che ha sempre tenuto nascosto a tutti, anche ai suo fan. La Lamborghini, da qualcuno soprannominata simpaticamente “La Paris Hilton italiana” ha confessato di fare rumore quando mastica e che potrebbe risolvere questo difetto con una delicata operazione alla mandibola.

Elettra Lamborghini, operazione in vista?

Proprio pochissime ore fa, la cantante Elettra Lamborghini ha stupito su Instagram i suoi tantissimi follower con una rivelazione che ha lasciato proprio tutti senza parole. Elettra ha infatti svelato il suo “più grande segreto” che nessuno conosceva fino a quel momento.

Attraverso un video postato su una Instagram Story, la bella cantante dai lunghi capelli corvini ha raccontato di fare rumore mentre mangia e che questo suo problema è causato da un difetto della mandibola che può essere corretto soltanto ricorrendo ad un delicatissimo intervento chirurgico. Con queste parole si è rivolta ai suoi fan la conduttrice di “Ex on the beach“: “Amici, vi svelo quello che è il mio più grande segreto.

Quando mangio faccio rumore. Si tratta di un difetto della mia mandibola che ho cercato di risolvere togliendo tutti i denti del giudizio, ma niente. Mi è stato detto che potrei eliminare questo problema con un’operazione alla mandibola, ma non è detto che funzioni.”

“Sono una ruminante”

La bellissima Lamborghini ha confessato il suo segreto mostrandosi mentre era intenta a mangiare del latte con i cereali proprio per far sentire ai suoi innumerevoli fan gli imbarazzanti rumori che emana durante la masticazione.

Poi ha esclamato: “Sono una ruminante”. Infine, la cantante sotto il video ha scritto la seguente didascalia: “Non sento nulla fortunatamente, ma è terribile e molesto”, il tutto accompagnato da una faccina che ride a crepapelle. Ed ha svelato un altro segreto: “Non bevo caffè.”