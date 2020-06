Manila Nazzaro ha raccontato di quando ha scoperto che il marito avesse un’altra vita.

La prossima edizione di Temptation Island partirà, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il prossimo 7 luglio 2020. Tra le protagoniste del reality condotto da Filippo Bisciglia ci sarà anche Manila Nazzaro. C’è però da dire che la produzione di Temptation non ha ancora ne confermato ne smentito il coinvolgimento della Nazzaro.

Sicuramente esclusi sono Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’ex Miss Italia ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Diva e Donna. La Nazzaro ha raccontato, per la prima volta, una verità di cui nessuno era a conoscenza. Un momento davvero terribile del suo passato. Manila si riferisce a Francesco Cozza, suo ex marito. “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia”. Insomma, una situazione davvero non facile per la conduttrice.

La scoperta di Manila Nazzaro

Il racconto di Manila è davvero sconvolgente. Ha avuto il coraggio di rivelare di quando ha scoperto che il suo ex marito conduceva una cura parallela. “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”. Per la Nazzaro, è stata una scoperta davvero sconvolgente. Ai suoi occhi, infatti, sembrava aver costruito un rapporto solido con una famiglia felice.

Questo fatto risale al 2017, quando, tra Cozza e Manila già erano iniziati i primi problemi. A causa di una serie di incomprensioni tra i due, il rapporto finì per crollare. “Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”.

Manila e Lorenzo a Temptation Island?

Scoprire che l’uomo con cui hai avuto dei figli, ha un’altra vita con una donna non è stata una cosa semplice per Manila.

Attualmente i rapporti con Francesco Cozza non sembrano essere buoni. I due ex coniugi hanno mantenuto un dialogo solo ed unicamente per i figli. Ricordiamo, infatti, che dal loro matrimonio sono nati due figli, di 13 e di 8 anni. “Sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”. Questo è però solo passato. Adesso l’ex Miss Italia sembra essere più felice che mai. Sta vivendo la relazione con Lorenzo Amoruso.

Se le voci fossero confermate, per la Nazzaro ci sarebbe un’altra sfida. Sull’isola di Temptation Island vorrà mettere alla prova e testare il sentimento che prova nei confronti del calciatore. Con lei, dovrebbero prendere parte al programma anche Antonella Elia e il fidanzato Pietro Dalle Piane. Incerta la terza coppia. Secondo i rumor si dovrebbe trattare di Giovanna Abate e Sammy, usciti da poco meno di un mese da Uomini e Donne.