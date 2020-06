In occasione dell'ultima puntata di Verissimo al posto di Imagine è stata scelta la canzone Chega di Gaia Gozzi

Durante il periodo di lockdown la sigla utilizzata per introdurre Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, è stata Imagine cantata da tanti volti del mondo dello spettacolo. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda sabato 13 giugno, invece, è stata cambiata con la canzone Chega di Gaia Gozzi.

Una scelta che però non sarebbe stata particolarmente apprezzata da molti telespettatori in quanto il video è stato considerato troppo corto.

La nuova sigla di Verissimo

Era stata annunciata una versione speciale di Chega di Gaia Gozzi per la puntata di Verissimo andata in onda sabato 13 giugno e in effetti la sigla iniziale è stata un mix del video clip e di un filmato in cui l’ex allieva di Amici canta il brano in acustico.

Qualcosa, però, non ha convinto molti spettatori che non hanno perso tempo per manifestare il loro dissenso in merito tramite messaggi social. A tal proposito alcuni utenti su Twitter hanno scritto: “Ci avevano promesso una versione speciale, invece un video brevissimo”, oppure “Verissimo ci ha dato palo, il video è troppo corto”. Mentre un altro utente ha aggiunto: “Non parliamo dell’ennesimo palo di Verissimo altrimenti finisce male, Chega ogni volta sempre meglio e pure Gaia”.





C’è infatti chi ha apprezzato comunque la versione della cantante, con qualcuno che ha scritto: “Anche se solo per dieci secondi, Gaia sei stata bravissima”.