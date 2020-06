Antonella Elia a spasso per Roma con il fidanzato Pietro Delle Piane, ma senza mascherina: la coppia sarà presto protagonista a Tempation Island Vip

Antonella Elia è stata paparazzata durante una sessione di shopping nel cuore di Roma. L’ex gieffina era in compagnia del fidanzato Pietro Delle Piane, tuttavia un particolare non è passato inosservato. Nel giorno del suo onomastico, l’ex spalla di Mike Bongiorno si trovava dunque a passeggio nelle via della capitale con la sua dolce metà.

Se lui, però, indossava regolarmente la mascherina su naso e bocca, Antonella ne era invece sprovvista. Si è trattato solo di una dimenticanza momentanea?

Antonella Elia senza mascherina

Quando Rino Barillari, re dei paparazzi, ha sorpreso la coppia a passeggio mano nella mano, i due hanno subito invertito la marcia. Infilandosi in una strada laterale, Antonella e Pietro hanno dunque cercato di sfuggire agli obbiettivi del fotografo, che tuttavia è riuscito a immortalarli con le borse in mano.





La loro è senza dubbio una storia d’amore tra alti e bassi, come abbiamo avuto modo di vedere anche durante il reality show di Canale 5. Prima di prendere una decisione definitiva riguardo le nozze, Antonella Elia ha infatti preferito testare ancora una volta la fedeltà dell’attore.

I due hanno infatti accettato l’invito di partecipare a Temptation Island Vip, dove appunto presto li potremo vedere alle prese con tentatori e tentatrici. Con loro ci saranno anche le coppie formate da Manila Nazzaro-Lorenzo Amoruso e Sammy Hassan-Giovanna Abate. Nel mentre, i casting per lo show dei sentimenti stanno procedendo senza sosta, sotta la supervisione di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi.