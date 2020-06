Ferve l'attesa per il progetto creato da Chiara Ferragni e Baby K. Secondo i rumor mancherebbero 2 settimane alla rivelazione.

Chiara Ferragni si è mostrata sui social in compagnia della regina “dei tormentoni” estivi Baby K, e ha annunciato che presto ci sarebbero state novità per i suoi fan. Finalmente sono trapelate informazioni su ciò che le due star avrebbero preparato.

Baby K e Chiara Ferragni: il tormentone

A quanto pare Chiara Ferragni sarà protagonista di uno spot pubblicitario la cui colonna sonora sarà la nuova canzone di Baby K, un altro probabile tormentone estivo (visto che negli anni passati la cantante si è conquistata la bellezza di 10 dischi di platino e 1 disco di diamante per le sue canzoni). Sui social per il momento tutto tace e i fan si chiedono dunque quando potranno vedere le loro beniamine nel nuovo spot, ma i meglio informati assicurano che manchino soltanto un paio di settimane all’attesissima messa in onda della loro prima collaborazione.

Ad anticipare di avere in serbo una sorpresa con Baby K era stata la stessa fashion blogger, che sui social aveva postato un loro scatto insieme dopo la fine del lock down per l’emergenza Coronavirus.

In tanti avevano pensato anche che le due avessero in serbo un duetto, ma secondo alcuni dei fan di Chiara Ferragni l’influencer “non saprebbe cantare” e pertanto la questione sarebbe stata improbabile. Dopo il post con Baby K l’influencer non ha più fatto accenno alla questione ed è tornata a condividere i suoi momenti in compagnia del figlio, il piccolo Leone, e del marito Fedez.