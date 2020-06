Anche Bake Off Italia è pronto a dare il via alle registrazioni della nuova stagione, in partenza su Real Time a settembre 2020

Durante l’emergenza Coronavirus anche Bake Off Italia è stato costretto a fermare la propria programmazione. Ora che tuttavia tutto sta pian piano ripartendo, è pressoché certo che la nuova edizione del programma culinario di Real Time si farà. Bake Off, equivalente dolciario di Masterchef, vede in gara diversi concorrenti che si sfidano a colpi di torte, creme e dolciumi vari per conquistare il palato dei giudici Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio ed Ernst Knam.





Il tutto è corredato poi dalla divertente conduzione di Benedetta Parodi, che dunque tornerà presto come padrona di casa del programma dopo lo stop forzato. Secondo fonti super informate, le registrazioni della nuova stagione di Bake Off Italia sarebbero peraltro già iniziate.

Tutto dovrebbe quindi ritornare in onda a partire dal prossimo settembre, come confermato dallo stesso Ernst Knam sul suo profilo social. Con un post su Instagram, il pasticcere tedesco ha infatti annunciato la ripresa delle registrazioni, mostrandosi in una foto insieme a Benedetta Parodi e Damiano Carrara.