La dama di Uomini e Donne Roberta Di Padua si è duramente scagliata contro le influencer: le affermazioni della donna sui social

Roberta Di Padua si sta godendo le sue vacanze dopo la fine dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Nonostante la sua mancata presenza nella puntata finale dello show mariano, la procace protagonista del parterre femminile del trono over è tuttavia assai attiva sui social, dove fa spesso compagnia ai propri fan.

Proprio dal web, nelle ultime ore, la dama ha lanciato un vero e proprio attacco nei confronti delle influencer, un lavoro che secondo lei non avrebbe proprio tutte le carte in regola. Ecco dunque le considerazioni della donna fatte su Instagram.

Roberta Di Padua contro le influencer

Quello dell’influencer è un mestiere che sta letteralmente spopolando, soprattuto tra i più giovani. Si tratta di fatto di una professione che consente di guadagnare a chi presta la propria immagine per pubblicizza determinati prodotti sui social.

In base alla popolarità, i blogger influenzano infatti l’acquisto da parte dei follower, generando a loro volta il proprio relativo profitto. Tale mestiere, a quanto pare, non va proprio a genio a Roberta Di Padua, che proprio dal suo profilo ha affermato: “Chiedono prodotti, vestiti, accessori e chiedono dei soldi per fare delle storie”.

Al termine della sua “invettiva”, la dama ha quindi posto la fatidica domanda: “Ma che problemi hanno?”.

Le parole sarcastiche della bella Di Padua hanno dunque volutamente sottolineato l’inutilità del contattare brand per reclamizzare prodotti a pagamento. Il suo è stato un modo per precisare come in molti utilizzino in maniera poco consona la propria immagine solo per trarne ingiusti vantaggi economici.