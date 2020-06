Gemma Galgani è apparsa molto felice per una bella notizia del tutto inaspettata: il post della dama di Uomini e Donne sui social

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama torinese fa del resto parte del parterre senior da oltre dieci anni, durante i quali ha sempre cercato la propria anima gemella. Finalmente sembra averla trovata nel giovane Sirius, alias Nicola Vivarelli, col quale si leva oltre quarant’anni di differenza.

Gemma Galgani, la bella notizia

Durante il corso degli anni nel dating show di Maria De Filippi, Gemma Galgani ha però ottenuto anche una grande popolarità, in special modo sui social. Proprio poche ore fa, la settantenne ha voluto condividere con i suoi fan un traguardo davvero importante, immortalato in una clip postata sul suo profilo Instagram.

La dama ha così riassunto in un breve video i momenti più belli passato sul Trono Over insieme ai suoi compagni di avventura. Tra critiche, insulti e qualche rissa, la Galgani è sempre apparsa come una persona vera. Per questo molti l’hanno premiata, portandola a contare ben 500.000 follower sul noto social network.

Con dolci parole emozionate, Gemma ha ringraziato personalmente chi la segue e l’ammira. A fianco della clip ha infatti descritto quello che stava provando in quell’istante, quando appunto ha scoperto di avere così tanti sostenitori.