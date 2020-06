Bufera su Michelle Hunziker: la showgirl è stata travolta dalle critiche per le foto del suo week end al mare.

Michelle Hunziker si è concessa il primo week end di mare della stagione a Varigotti, e ha scritto un lungo post su quanto sia importante incentivare le località turistiche italiane a causa dell’emergenza Coronavirus. Le sue foto in bikini hanno comunque sollevato le polemiche da parte dei fan.

Michelle Hunziker in bikini: è polemica

Insieme alle figlie Sole e Celeste Michelle Hunziker si è concessa il primo week end di mare della stagione, e a quanto pare – come sempre – non sono mancate le polemiche. La showgirl ha scritto un lungo post spiegando quanto sia importante in questo momento scegliere le località italiane, incentivando il turismo nella penisola nonostante l’emergenza Coronavirus. In tanti sui social non hanno perso l’occasione per sfogarsi con la conduttrice: “Facile per voi che avete i soldi”, ha scritto un utente sotto al suo post, mentre un altro ha aggiunto: “Lo farei anch’io se potessi, quest’anno senza lavorare estate sul balcone”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 13 Giu 2020 alle ore 8:05 PDT







Pur volendo inviare un messaggio positivo la showgirl è stata travolta dai detrattori, molti dei quali – proprio a causa dell’emergenza – sono rimasti senza lavoro e in gravi condizioni economiche.

Qualche giorno fa anche Fedez e Chiara Ferragni sono stati travolti da una polemica simile: i due hanno mostrato le bellezze dei Musei Vaticani e sono stati accusati dai fan per essersi scattati un selfie difronte alla Cappella Sistina.