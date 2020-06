Paura per Fiorello: incendio nella sua casa a Roma

Un grosso spavento per Fiorello: a casa del conduttore è divampato un incendio - sembra - per un corto circuito.

Un grosso spavento per Rosario Fiorello: un incendio è divampato nella camera da letto della casa del conduttore, in zona Camilluccia a Roma. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco.

Fiorello: l’incendio in casa

Stando alle prime indiscrezioni un corto circuito avrebbe causato un vero e proprio incendio nella camera da letto di Rosario Fiorello.

Il conduttore e la sua famiglia sarebbero stati presenti al momento dell’incidente e avrebbero dunque allertato i soccorsi: i pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero anche nel resto della casa e fortunatamente non ci sono stati feriti. Il conduttore e sua moglie, Susanna Biondo, abitano a Roma, nel quartiere della Camilluccia. I due sono legati dal 2003 e insieme hanno avuto una figlia, Angelica.

La moglie del conduttore aveva già una figlia, Olivia, nata da una precedente relazione (e a cui Fiorello è sempre stato legato).





Per il momento il conduttore non ha rilasciato dichiarazioni a proposito dell’incendio divampato in casa sua e che, quasi sicuramente, ha causato un enorme spavento per lui e la sua famiglia.

Nelle ultime ore Fiorello aveva dedicato diversi post via social all’amico Amadeus, che a quanto pare sarà il conduttore del prossimo Festival di Sanremo (e che già avrebbe espresso il desiderio di avere proprio Fiorello al suo fianco, come per la 70esima edizione).