Roberto Bolle è stato paparazzato in vacanza a Venezia insieme a un misterioso compagno di viaggio: di chi si tratta?

Tante tenerezze per Roberto Bolle in vacanza a Venezia con un compagno di viaggio misterioso. Il noto ballerino è stato beccato dai paparazzi di Chi in atteggiamenti molto affettuosi con un uomo non noto ai più, dai capelli rossi. In laguna i due hanno di recente trascorso insieme un weekend da sogno, girovagando dapprima sul Canal Grande per poi esplorare le isole di Torcello, Murano e Burano.

Pare così che la minivacanza abbia avuto un significato molto particolare per Bolle. Come fa sapere sempre il magazine diretto da Signorini, l’artista ha infatti pernottato in uno degli alberghi più esclusivi della zona. Si tratta dell’Aman Venice di Palazzo Papadopoli, chiaramente sempre in compagnia dell’amico…

Roberto Bolle felicemente accompagnato

L’hotel dove hanno alloggiato Bolle e il suo compagno di viaggio è il medesimo scelto da George Clooney e Amal Alamuddin per festeggiare il loro favoloso matrimonio nel 2014. Dopo i selfie di rito e gli autografi con ristoratori e commercianti della zona, i due si sono quindi concessi una passeggiata privata nelle splendide calli della spettacolare città veneta. Durante la gira, Bolle e l’amico sono apparsi davvero in sintonia, tenendosi spesso a braccetto.

Una volta sul taxiboat per ritornare in hotel, si sono lasciati anche lasciati andare in un abbraccio a dir poco affettuoso.





Un aggiornamento delle ultimissime ore, rivelato da Dagospia, avrebbe peraltro scoperto l’identità dell’uomo avvistato al fianco di Roberto Bolle.

Si tratterebbe dell’olandese Daniel Lee, direttore creativo del marchio “Bottega Veneta”.