Qualche ora fa Cecilia Rodriguez è stata dal parrucchiere per un cambio look: cos'ha deciso di fare ai suoi capelli?

Terminato il lockdown a Trento, ovviamente insieme al suo Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez è da poco tornata a Milano per riabbracciare la sua famiglia. Come mostrano alcune sue recenti IG Stories, la modella argentina ha inoltre colto l’occasione per dedicare un po’ di tempo a sé stessa.

Per la precisione, si è recata dal suo parrucchiere per un cambio look. Cosa avrà dunque combinato la sorella minore di Belen ai suoi capelli? Precisiamo fin d’ora che non si è fatta bionda anche lei, a differenza di Anna Tatangelo e Gabriele Esposito!

Cecilia Rodriguez: rinnovamento di look

Cecilia Rodriguez non ha dunque effettuato nessun drastico cambio alla sua capigliatura. L’argentina ha infatti solo realizzato delle schiariture naturali, togliendo un po’ di rosso e passando al castano cenere. “Li abbiamo anche tagliati”, ha precisato poi l’ex gieffina, pronta a godersi la prossima estate con un piccolo change di look.