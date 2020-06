Anna Tatangelo cambia look, si fa bionda e sorprende i fan: novità in arrivo per lei?

Anna Tatangelo volta pagina. La famosa cantante di Ragazza di Periferia, ha deciso di cambiare. La prima cosa da modificare, per iniziare un nuovo periodo, è il look. Qualche settimana fa, aveva fatto molto discutere una sua decisione inaspettata. La Tatangelo, infatti, aveva fatto sapere di volersi prendere una pausa dai social per dedicarsi a nuovi progetti di vita, non perdendo mai di vista la sua grande passione, la musica.

Il silenzio è però durato poco. Nelle ultime ore, infatti, Anna è tornata attiva e ha pubblicato una foto che ha scatenato i fan. Look completamente nuovo, capelli biondissimi e abbiaglimento aggressive. Un vero e proprio stravolgimento per lei. In molti sono convinti che sia iniziato un nuovo periodo nella sua vita. Non si esclude, però, che possa trattarsi anche di un look dettato da nuove esperienze musicali. Chissà, potrebbe arrivare anche un tormentone estivo con qualche altro artista del nostro panorama nazionale.

Quel che è certo è che il colpo d’occhio è davvero evidente.

Aria di cambiamento per Anna Tatangelo?

In pochi minuti il post ha collezionato numerosi like e commenti, prevalentemente a favore della Tatangelo. “Mann’itt nun tiene a capa apposto”, ha scritto solo la foto. Una descrizione abbastanza particolare. Ha usato il napoletano, il dialetto del suo ex compagno Gigi D’Alessio. Tra i due, anche se l’amore è ormai finito, resta comunque un rapporto di stima e rispetto reciproci per il bene del figlio.

Che sia questo il titolo del suo prossimo pezzo? Cosa vorrà dirci con questa frase in dialetto?. Quella che appare in foto è un’Anna diversa dal solito. Molto più rock e sexy che mai. La grande voglia di sperimentazione chissà dove la condurrà. Non ci resta che attendere ulteriori novità.

Commenti di apprezzamento su Anna

Ai fan più attenti, però, ha sorpreso una cosa. La Tantangelo, infatti, ha deciso di cancellare tutte le foto che comparivano sul suo profilo. Ha lasciato solamente la foto del clamore sui social. Chiaro segnale, questo, di voler rompere definitivamente con il suo passato molto complesso. L’avvento della bella stagione, del resto, è la stagione migliore per sperimentare e guardare nuovi orizzonti. Non sono mancati commenti di apprezzamento da parte di personaggi famosi.

La cantante Giorgia, per esempio, ha scritto: “Ma che bella Anna!”. Anche Marco Di Vaio e Gianluca Ginoble si sono uniti alle parole di apprezzamento.