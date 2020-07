Una recente foto di Elena D’Amario insieme a sua mamma Maria Teresa mette in evidenza l'estrema somiglianza tra le due donne

Elena D’Amario è riuscita ad ammaliare ancora una volta i fan dopo aver pubblicato una foto molto speciale su Instagram. Si tratta nello specifico di uno scatto del passato, che la ritrae da bambina insieme a sua mamma Maria Teresa. Come si può vedere, la somiglianza tra la signora e la splendida ballerina di Amici è davvero impressionante.

Occhi, naso, bocca e lineamenti del viso sono infatti praticamente identici a quelli della donna.

Elena D’Amario identica alla mamma

Elena, che oggi ha 30 anni, ha deciso di condividere questo scatto in occasione del compleanno dell’amata mamma. Le due hanno del resto un rapporto molto stretto, che non si spezza nemmeno con la lontananza. Da anni di fatto la professionista vive tra Roma e New York, ma riesce sempre a trovare del tempo per rivedere la sua famiglia in Abruzzo.

Mamma Maria Teresa è per la verità originaria di Termoli, in Molise, ma da tempo abita a Pescara, dove ha cresciuto la figlia spronandola sempre a seguire i suoi sogni.

Nel mentre, moltissimi sono like giunti a commento della foto di Elena D’Amario con la sua mamma. La ballerina è del resto molto amata dal pubblico del talent show di Canale 5, non solo per la sua innegabile bellezza, ma anche per la sua incredibile bravura e la grande discrezione.