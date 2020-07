Elisabetta Canalis ha condiviso una foto in costume e il web è letteralmente impazzito.

Elisabetta Canalis in costume ha conquistato tutti i suoi follower. Lei è sicuramente l’ex velina di Striscia la Notizia più amata in assoluto. Bellissima, con un fisico statuario, senza il minimo segno dell’età che avanza, rimane sempre nel cuore del pubblico.

Era il 1999 quando è stata scelta come velina insieme alla sua ex migliore amica Maddalena Corvaglia, con cui ha avuto una brutta lite. Oggi è mamma della piccola Skyler Eva, nata dall’amore con Brian Perri. Sul suo profilo Instagram condivide spesso immagini dei momenti insieme alla sua amata famiglia o scatti in cui mostra tutta la sua bellezza.

Elisabetta Canalis in costume

Elisabetta Canalis ha pubblicato sul suo profilo una foto in costume, che ha fatto girare la testa a tutti i suoi fan. L’ex velina indossa un costume intero leopardato che le sta d’incanto e mette in risalto il fisico perfetto della showgirl. La Canalis sa sempre come far impazzire i suoi follower, anche se è talmente bella che le basta davvero poco. Questo selfie nello specchio del bagno ne è un esempio.





L’ex velina di Striscia la Notizia sa perfettamente cosa fare per conquistare i suoi fan e questo suo scatto è stato subito riempito di likes e di commenti. Una pioggia di complimenti per la bellissima Elisabetta, che continua ad essere una delle donne più amate dello spettacolo, nonostante sia lontana dall’Italia da diverso tempo.

Da quando è diventata mamma, la Canalis sembra ancora più bella e sicuramente su di lei i segni dell’età che avanza non vogliono proprio farsi vedere. É sempre più bella, ad ogni scatto.