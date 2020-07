Sylvie Lubamba fuori dal carcere: il nuovo fidanzato

Il nuovo fidanzato di Sylvie Lubamba dopo che è uscita dal carcere.

Sylvie Lubamba, fuori dal carcere, si gode momenti di dolcezza con il suo nuovo fidanzato. Il suo cuore è finalmente tornato a battere per amore e l’uomo che glielo ha rubato è Luca Sorvillo, un ballerino più giovane di vent’anni.

Lei ha 48 anni, lui 28, ma sembrano essere davvero molto affiatati ed innamorati. Sono stati avvistati in Puglia, dove stanno trascorrendo una dolce vacanza insieme. La Lubamba ha vissuto un momento davvero molto difficile, che ora sembra essere a tutti gli effetti superato. Il carcere h assegnato la sua vita, ma ora sembra pronta a ricominciare, insieme. a Luca.

Sylvie Lubamba, che qualche mese fa ha svelato di essere stata insieme al compagno di Antonella Elia, aveva parlato nella trasmissione Il Punto del periodo più difficile della sua vita.

La modella era stata condannata a 3 anni e 9 mesi di carcere per aver usato delle carte di credito di altre persone. La donna ha sempre dichiarato di aver avuto tanti problemi economici. Mentre era in carcere ha perso completamente ogni contatto con il mondo dello spettacolo e ora sta cercando di tornare a lavorare in questo mondo. Il suo più grande desiderio è quello di tornare da Piero Chiambretti, che l’aveva lanciata a Markette.





Oggi quel capitolo complicato della sua vita è ufficialmente finito e Sylvie Lubamba ha deciso di ripartire. Sogna ancora di tornare nel mondo dello spettacolo, magari partecipando ad un reality. Ha molta voglia di riprendere in mano la sua carriera, ma nell’attesa si gode momenti romantici e felici con Luca Sorvillo.

La differenza d’età sembra non contare, ma per quanto la coppia possa apparire complice è ancora da stabilire se si tratta di un flirt estivo o di un amore che andrà avanti nel tempo.