Clamorosa rivelazione della soubrette a "Live - Non e la D'Urso" contro Pietro delle Piane: "Con me è stato anche violento"

Sembrano non finire mai i sorprendenti risvolti del passato di Pietro delle Piane, l’attuale fidanzato di Antonella Elia. Invitato di nuovo a Live – Non è la d’Urso, l’attore siciliano si è trovato ad affrontare un faccia a faccia in diretta con Fiore Argento, sorella della più nota Asia Argento. Così, direttamente dal passato di Pietro, è piombata come un razzo un’altra sua vecchia conoscenza. Si tratta niente meno che di Sylvie Lubamba, anche lei recentemente ospite del salotto pomeridiano di Barbara d’Urso.

Pietro delle Piane accusato da Lubamba

Ma cos’hanno in comune la bombastica showgirl lanciata da Piero Chiambretti e Pietro delle Piane? Ebbene Sylvie, intervistata dai giornalisti della trasmissione di Canale 5, ha raccontato di aver avuta una liaison con l’attore risalente a circa 15 anni fa.

“Ci siamo conosciuti in Sardegna tramite un amico in comune. Me lo presentò come Pietro delle Piane e mi fecero credere che era un parente del grande Carlo delle Piane. Tengo a precisare che lui mi frequentava nel periodo in cui ero in auge”. La donna ha dunque rivelato che Pietro le avrebbe chiesto di fare un finto rubato con lei, che Lubamba alla fine accettò per via della sua grande insistenza.





La soubrette oggi 48enne ha dunque proseguito il suo racconto aggiungendo altri particolari. Le foto del presunto finto servizio non vennero infatti pubblicate e a quel punto Pietro si sarebbe mostrato parecchio infastidito dalla faccenda. Mentre si stavano confrontando in una banale discussione, lui tirò dunque una sberla a Sylvie.

“Ci sono stati diversi momenti in cui lui è stato molto violento”, ha precisato ancora la donna, scatenando il putiferio nei telespettatori. Ovviamente Pietro delle Piane ha smentito immediatamente il tutto, chiedendo delle prove e intimandole di adire le vie legali.