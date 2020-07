Tina Cipollari è dimagrita a causa della dieta ferrea e delle sue pene d'amore.

Tina Cipollari è dimagrita e ha finalmente ritrovato la sua forma fisica. L’opinionista di Uomini e Donne ha mostrato il suo nuovo corpo, dopo la dieta ferrea che è riuscita a dare i suoi frutti. Neanche la quarantena è riuscita a fermare la Cipollari dal suo obiettivo e ha continuato a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.

Secondo le indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv, però, a far perdere peso all’opinionista sarebbero anche le pene d’amore. Sembrerebbe che tra lei e il fidanzato Vincenzo ci sia una profonda crisi.

Tina Cipollari e il suo fidanzato sono stati lontani durante tutta la quarantena.

Lui era a Firenze, mentre lei era a Roma, in una casa immersa nel verde, con i figli Francesco, Mattias e Gianluca. Il loro rapporto potrebbe essersi rovinato proprio per questo motivo. La coppia si è sentita solo ed esclusivamente per telefono e anche ora che le regioni sono state aperte non ci sono stati avvistamenti di loro due insieme. L’ultima volta che si sono mostrati insieme è stata a San Valentino.





Se la crisi dovesse essere vera, Tina potrebbe soffrire per amore. Questo potrebbe essere un motivo in più per cui ha perso tutti quei chili, oltre ovviamente alla dieta che sta seguendo con grande determinazione. Da ottobre l’opinionista di Uomini e Donne consuma cinque pasti al giorno: la mattina una fetta di pane tostato con marmellata, per lo spuntino yogurt magro o frutta secca, per il pranzo carne o pesce con verdura, per lo spuntino pomeridiano sei olive verdi o frutta e la sera carne o pesce con verdure.

La sua dieta non prevede la pasta. Il suo dimagrimento dipende solo dalla dieta oppure è realmente associato alle pene d’amore?