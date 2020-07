Stefano De Martino è stato paparazzato in barca insieme a una ragazza bionda misteriosa: di chi si tratta?

Chi è la misteriosa biondina immortalata insieme a Stefano De Martino durante una gita in barca? Dopo la separazione da Belen Rodriguez, il conduttore partenopeo non ha più rilasciato dichiarazioni in merito, se non che con le donne avrebbe chiuso. Tuttavia, girovagando per i vicoli di Napoli, il settimanale Nuovo ha scovato tracce della nuova vita dell’ex ballerino di Amici.

Stefano De Martino in barca

In barca insieme a lui c’erano due ragazze, una bionda e una mora. La prima sarebbe Emma, un’amica di Stefano De Martino già felicemente fidanzata. La seconda, invece, si chiamerebbe Sara e di professione farebbe la truccatrice.

Visualizza questo post su Instagram #settimanalenuovo domani in edicola! Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti) in data: 1 Lug 2020 alle ore 7:54 PDT

Solo qualche giorno fa, l’ufficio stampa di Stefano De Martino aveva provveduto a smentire la notizia secondo cui lui avrebbe una relazione con un’ex ballerina dello show comico di Rai Due. Oggi la ragazza si è del resto allontanata dal palcoscenico per dedicarsi alla famiglia essendo diventata mamma.

Rettifica

Nella precedente versione dell’articolo si ipotizzava che la ragazza fotografata con Stefano De Martino fosse Maria Rosaria, ballerina di Made In Sud. Lo staff di De Martino informa che la giovane in questione si chiama Emma, un’amica del ballerino felicemente fidanzata con Andrea (di cui non si cita il cognome per rispetto della pivacy), anch’egli presente in barca quel pomeriggio.