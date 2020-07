Francesco Facchinetti ha mostrato ai fan la sua nuova villa in Sardegna, un paradiso terrestre immerso nel verde con piscina e spiaggia privata.

Tramite una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, Francesco Facchinetti ha mostrato la sua nuova villa in Sardegna dove trascorrerà vacanze extralusso insieme alla sua famiglia. Chiamata Bouganville in onore della pianta estiva che la circonda, è completamente immersa nel verde con una piscina e una spiaggia privata.

La villa di Francesco Facchinetti in Sardegna

Insieme a Mia, la figlia avuta da Alessia Marcuzzi, Dj Francesco ha accompagnato i suoi followers in ogni angolo della sua tenuta. Partendo dalla spettacolare vista che ha definito “un paradiso terrestre“, è poi passato all’angolo piscina e alla spiaggia privata che si intravede dal “giardino gigante“, così lo ha definito la piccola. Ha quindi inquadrato la sua Mehari verde che usa per spostarsi da un angolo all’altro per poi giungere “alla parte più bella di questa casa“.

Ha mostrato una grandissima cucina esterna e un’elegante veranda con un mega salotto vista mare. “Io impazzisco per le piante e per la natura, vado fuori di testa. La Sardegna è uno dei posti più belli del mondo“, ha commentato. L’ultima parte che ha fatto vedere è stata la camera sua e di Wilma Faissol da cui ha avuto fratelli Charlotte, Leone e Liv.

"Un paradiso terrestre. Guardate che spettacolo, è incredibile", ha concluso.













Oltre a Facchinetti ci sono anche altri vip che stanno trascorrendo le vacanze sull’isola. Tra questi Melissa Satta, Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas e Filippo Magnini nonché le campionesse del volley italiano Raphaela Folie, Miriam Sylla, Alessia Orro e Sara Loda.