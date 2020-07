L'ultimo scatto condiviso sui social da Miriam Leone ha mandato in tilt tutti i suoi fan: la spacco mozzafiato dell'attrice catanese

Miriam Leone è senza dubbio una delle attrici più apprezzate del cinema nostrano. Nata a Catania nel 1985, è diventata famosa dopo aver vinto la 69a edizione di Miss Italia. Nominata dunque ufficialmente come una delle donne più belle d’Italia, ha iniziato la sua carriera come conduttrice a Unomattina e Mattina in famiglia.

Nel 2010 ha poi esordito al cinema con Genitori e figli, per poi dare il meglio di sé nelle pellicole Fratelli unici e Il testimone invisibile e nelle serie tv Romanzo criminale e 1992.

Visualizza questo post su Instagram Bigodini e camerini 🐁💕 #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 2 Lug 2020 alle ore 10:11 PDT

Miriam Leone: lo spacco mozzafiato

Miriam Leone è però molto seguita anche sui social, specialmente su Instagram.

Sul popolare social network l’attrice conta infatti un milione e 200mila follower, sempre in attesa di vedere i suoi nuovi quanto seducenti scatti. Nelle scorse ore, ad esempio, la splendida catanese ha pubblicato una foto davvero mozzafiato, dove indossa un abito rosa a fiori con uno spacco stratosferico. La Leone ha anche aggiunto la didascalia: “Bigodini e camerini”, portando l’immagine a raggiungere gli oltre 80mila like in pochissime ore.





Il popolo del web è così andato totalmente in tilt per lo spacco di Miriam Leone, che ha messo in evidenza le sue lunghissime gambe. Tra i tanti commenti ricevuti, molti sono stati i complimenti per la bellezza estrema dell’artista 35enne.