Madonna ha condiviso con i suoi van una foto senza veli in cui si sorregge con l'aiuto di una stampella.

La cantante di Like a virgin non finisce mai di stupire. Dopo aver sollevato un polverone per aver partecipato a una festa senza mascherina, sul suo account Instagram ha pubblicato un selfie molto particolare. Madonna si è immortalata davanti allo specchio e senza veli, accompagnata solamente da una stampella e da un piccolo cappello.

La foto è stata scattata nel bagno della sua casa in Portogallo. Proprio lì ha trascorso la sua quarantena durante i mesi del lockdown. Inutile dire che lo scatto ha, sin da subito, fatto scatenare il web. In pochi minuti sono piovuti like e commenti di apprezzamento.

La foto senza veli di Madonna

La cantante sa bene come non passare inosservata e attirare l’attenzione dei molti fan che la seguono sui social. La popstar oggi può vantare più di 15 milioni di follower. Numeri che la avvicinano alle influencer più famose del mondo come Chiara Ferragni e Kim Kardashian. In questa versione ‘nature’ un po’ particolare, Madonna è sorretta da una stampella. Da qualche mese, infatti, si sta trovando a convivere con alcuni dolori alle gambe e per muoversi si serve di un supporto.

Visualizza questo post su Instagram Everyone has a Crutch……………. 🛠 Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 6 Lug 2020 alle ore 7:10 PDT

La didascalia al post

Molti utenti hanno visto nella didascalia della foto pubblicata qualcosa di più profondo di un semplice riferimento alla stampella con cui cammina. La ‘stampella’ potrebbe essere anche qualcuno su cui poter fare affidamento nei momenti di sconforto e di dolore fisico e morale.