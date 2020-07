Litigio acceso su Twitter tra Vittorio Sgarbi e Chef Rubio sull'episodio del 38enne italiano radicalizzato.

Chef Rubio e Vittorio Sgarbi non smettono mai di far parlare di sè. Questa volta il cuoco ha attaccato duramente il noto critico d’arte. Il tutto è avvenuto sui social, sotto gli occhi di migliaia di fan. Sgarbi, infatti, sul suo account Twitter ha scritto delle parole forti riferite a Nicola, un ragazzo pugliese di 38 anni che si è convertito all’Islam e si è trasformato in un militante dell’Isis.

“Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab”. Immediata è stata la risposta di Chef Rubio.

Il botta e risposta su Twitter

In pochi minuti il famoso chef ha risposto al tweet di Sgarbi con un’espressione abbastanza particolare. “Manco oggi hai sco***o eh? Non ce pensa”. Letta questa risposta, Sgarbi si è scaldato. Come tutti sanno, il critico non le manda di certo a dire quando viene attaccato. Ovviamente, è arrivata la sua risposta. “Ti è finito il Last al limone e non sai come ammazzare il tempo, vero?”, ha replicato Vittorio.

Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab… @stampasgarbi @ilgiornale @Libero_official @Adnkronos — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) July 8, 2020

La polemica tra Sgarbi e Rubio

I commenti dei due protagonisti della vicenda sono diventati immediatamente virali e le risposte sono state riportate da vari account. Per il momento non ci sono stati altri tweet al veleno. Quasi sicuramente, però, conoscendo i caratteri molto forti e infuocati di Rubio e Vittorio, la cosa non finirà qui.